Бывший глава военной контрразведки Польши Петр Пытель обвиняет нынешнее правительство страны в том, что оно действует в интересах России.

Генерал в интервью Gazeta Wyborcza даже заявил, что агентом Кремля может быть сам премьер-министр Матеуш Моравецки.

В своих аргументах Пытель, которому в Польше прокуратурой предъявлены обвинения в злоупотреблении властью и разглашении секретной информации, обвиняет правительство в связях с Россией и утверждают, что оно действует в интересах Москвы.

"Россия уже здесь. Все, что происходило в Польше после 2015 года, укладывается в российские интересы в этой сфере. И наши спецслужбы службы ушли из польского государства перед лицом угрозы со стороны России голыми и без защиты", - заявил генерал.

Пытель добавил, что правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого находится под влиянием российской агентуры.

Ранее генерал Пытель был арестован военной полицией в конце 2017 года по требованию военного отдела Окружной прокуратуры Варшавы.

Позже он услышал обвинение в сотрудничестве с ФСБ России. Речь также идет о превышении должностных полномочий в связи с функционированием Службы военной контрразведки.

В конце апреля агентство РИА "Новости" со ссылкой на Onet.pl писало, что польский генерал и бывший глава военной контрразведки Петр Пытель опасался, что Россия уничтожит НАТО руками Варшавы. Именно тогда Пытель среди прочего заявил, что российские службы «оказывают идеологическое влияние на круги, связанные с правительством».