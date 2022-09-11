Украинские военные нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5

Служащие ВСУ нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5, обесточив несколько областей в Украине.

В воскресенье ночью, 11 сентября 2022 года, советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своём пресс-релизе подтвердил, что украинская сторона нанесла удар по Харьковской ТЭЦ-5 в результате чего по во многих украинских населённых пунктах отмечаются полное обесточивание или перебои в подаче электроэнергии.

Telegram-канал Mash сообщил, что в Полтаве непосредственно во время движения возгораются троллейбусы из-за скачков напряжения в электросети, вызванных взрывом на теплоэлектроцентрале в Харькове.

Ряд крупных российских Telegram-каналов также сообщают, что после удара со стороны ВСУ по ТЭЦ-5 в Харькове наблюдаются проблемы с доступом в интернет, в городе была временно приостановлена работа метро.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 







 

 


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