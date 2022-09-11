После ракетного удара по ТЭЦ в пяти областях Украины пропало электричество и водоснабжение

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Twitter о полном отключении электроэнергии в Харьковской и Донецкой областях, частичном в Запорожской, Днепропетровской и Сумской областях в следствии ракетного удара.

Мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что нанесен удар по инфраструктурному объекту Харьковской области. Вероятно, речь идет о ТЭЦ.

"В следствии удара - во многих районах города пропал свет. По этой же причине в тех же районах нет и воды - не работают насосы. Специалисты уже пытаются починить объект", - Отметил Терехов.

Отметим, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил удар по ТЭЦ-5 в Харькове.

"Полное отключение электричества в Харькове Также отсутствует водоснабжение, так как насосы отключены от электроснабжения. Сообщается о возгорании на объектах критической инфраструктуры", - написала в Telegram-канале Мария Авдеева, эксперт по дезинформации и безопасности в Украине.

Интернет-пользователи сообщает, что удар нанесен также по подобной инфраструктуре Днепра.

"Некоторые города и общины области остались без света. Ударили по энергетической инфраструктуре", - сообщил руководитель Днепропетровской администрации Валентин Резниченко.

Украинские железные дороги начали сообщать о задержке поездов из-за отключения электроэнергии в ряде регионов.

"Интерфакс-Украина" сообщает, что "оператор "Укрэнерго" приступит к ремонту поврежденных противником магистралей в северо-восточном регионе Украины сразу после тушения пожаров".