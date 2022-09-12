Нечаев обвинил Германию в пресечении красной черты
Посол России в ФРГ Нечаев заявил о том, что Германия перешла уже все границы, когда начала поставку в Украину нового летального оружия собственного производства.
Российский посол Сергей Нечаев в своем интервью газете "Известия" выступил с обвинениями в адрес Берлина из-за того, что он начал поставлять Киеву летальное оружие собственного производства. По мнению Нечаева ,этим Германия пересекла красную черту. Сергей Нечаев подчеркнул, что это оружие применяется не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, а это уже та черта, которую Берлин не имел права преступать.
Посол России в ФРГ также наполнил о моральной и исторической ответственности Германии перед нашим народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.
Опубликовано: Елена Калиновская
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