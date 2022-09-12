В США очень удивились узнав, чем россияне заменили поездки за границу

The Christian Science Monitor сообщает, что западные санкции только помогли развитию внутреннего туризма в России.

Авторитетное американское издание The Christian Science Monitor сообщает, что туризм в России развивается не смотря на шесть месяцам жестких санкций, рубль сейчас силен, уровень занятости и доходов населения стабилен, а внутренняя транспортная сеть работает исправно.

Россияне сейчас активно выбирают отдых на песчаных пляжах Черного моря в Сочи и Краснодаре, а также пользуются спросом у русских туры на Камчатку, Байкал, Европейскую часть Артритики. В общем Россия-это не такой уж плохой выбор для отдыха, говорится в американских СМИ.

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 













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