На коронацию Карла III будет привезен древнейший Камень Судьбы
Дата коронации короля Карла III пока неизвестна, но уже известно, что для церемонии из Шотландии привезут 150-килограммовый кусок песчаника.
Речь идет о Камне Судьбы, на котором веками восседали британские монархи во время своей коронации.
Существует несколько легенд о происхождении Камня Судьбы. Одна из них гласит, что камень привез из Ирландии Фергюс, король королевства Далриада. Другой заключался в том, что именно этот камень служил библейскому патриарху Иакову подушкой в Вефиле. Камень является символом шотландской монархии и веками использовался для инаугурации шотландских королей.
В конце тринадцатого века король Англии Эдуард I Длинноногий украл камень из аббатства Сконе и перевез его в Вестминстерское аббатство в Лондоне. Там его положили в деревянное кресло — кресло короля Эдуарда, — на котором с тех пор сидели короли и королевы во время своей коронации.
В 1953 году на Камень Судьбы села Елизавета II, на него также должен сесть король Карл III. Однако для этого требуется транспортировка камня в Лондон. В 1996 году шотландцы наконец потребовали вернуть камень после "700-летнего плена".
Камень находится в ведении государственной организации Historic Environment Scotland. Представитель HES подтвердил, что камень будет доставлен на коронацию, после чего немедленно вернется в Шотландию, где будет выставлен в коронационном зале Эдинбургского замка.
Опубликовано: Николай Скира
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