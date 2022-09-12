У королевы Великобритании Елизаветы II был тайный дублер

Нет сомнения, что работа монарха требует много времени. Поэтому много лет назад королева Елизавета II наняла женщину, которая очень необычным образом помогла ей справиться с чрезвычайно плотным графиком.

Каждому публичному выступлению королевы Елизаветы II, которое транслировалось по телевидению, предшествовала долгая подготовка. Выкроить время на многочасовые репетиции для британского монарха было практически невозможно. Вот тут-то и появилась "суррогатная королева". Элла Слэк - так звучит ее имя - начала работать на королеву Елизавету II почти 35 лет назад, но о ее существовании мы узнали сравнительно недавно.

Элла Слэк прославилась в 2012 году, когда информация о ней стала появляться в газетах. Спустя несколько лет канал Great Big Story выложил видео ее истории на YouTube. Как получилось, что она взяла на себя некоторые обязанности королевы?

"Я работал на BBC, и один из продюсеров сказал мне, что королева передала нам сообщение. Она сообщила, что когда стояла у памятника Кенотафу, солнце светило ей прямо в глаза. Она спросила, можем ли мы что-то с этим сделать", — говорит она.



Слэк, которая по росту похожа на королеву Елизавету II, предложила постоять там и посмотреть, как можно решить проблему. Эта ситуация имела место в 1988 году. Элла Слэк объяснила, что она не обязана быть похожей на нее.

Дело в том, что они были почти одинакового телосложения и имели похожие прически. Благодаря этому фотографы и видеографы могли отрабатывать кадры и проверять настройку оборудования перед официальными мероприятиями.

Хотя Элла Слэк десятки раз заменяла королеву, носила одинаковую одежду и даже присутствовала на заседании Палаты лордов, есть вещи, которые ей никогда не разрешалось делать, например, сидеть на месте королевы.

Это строго запрещено протоколом. Дублер монарха также призналась, что по-настоящему видела ее лишь однажды — когда во время репетиции ужина в Букингемском дворце происходящим заинтересовалась королева Елизавета II.

Хотя Элла Слэк уже много лет на пенсии, она отказывается принимать зарплату за свою работу. Для нее это было ключевым условием согласия на роль дублера. Как она объяснила, помощь королеве Елизавете II была для нее той услугой, которую она выполнила с величайшей честью.