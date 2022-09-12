Посол Нечаев отметил, что Германия пересекла «красную черту»

Российский посол в Германии Сергей Нечаев раскритиковал новое правительство ФРГ за поставки тяжелых вооружений Киеву.

«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», - отметил дипломат.

Германия тем не менее, не самый активный поставщик вооружений. Канцлер Шольц всячески затягивает поставки вооружений, а глава минобороны ФРГ отмечает, что поставки уже оголили боеспособность Бундесвера.

Ближайшие поставки тяжелых вооружений Киеву, ФРГ планирует провести в начале 2023 года.