Посол Нечаев отметил, что Германия пересекла «красную черту»
Российский посол в Германии Сергей Нечаев раскритиковал новое правительство ФРГ за поставки тяжелых вооружений Киеву.
«Сам факт снабжения украинского режима летальным оружием германского производства, применяемого не только против российских военнослужащих, но и против мирного населения Донбасса, — это красная черта, которую немецкие власти не должны были переступать», - отметил дипломат.
Германия тем не менее, не самый активный поставщик вооружений. Канцлер Шольц всячески затягивает поставки вооружений, а глава минобороны ФРГ отмечает, что поставки уже оголили боеспособность Бундесвера.
Ближайшие поставки тяжелых вооружений Киеву, ФРГ планирует провести в начале 2023 года.
Опубликовано: Тарас Медведев
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