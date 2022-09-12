Что происходит в Балаклее сегодня: последние новости
Военкоры издания «Русская весна» сообщили информацию о том, что сегодня происходит в Балаклее
Сегодня утром в военные корреспонденты издания "Русская весна" сообщили, что в боях за Балаклею Вооруженные силы России уничтожили группу украинского спецназа "Сокол".Журналисты сообщают, что Вооруженные силы Украины несут огромные потери, а волонтеры массово призывают сдавать кровь для военных, наступающих под Балаклеей.
Стало известно, что танки ВСУ попытались прорваться к городу Купянск, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.
Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Коношенков сообщил, что за трое суток уничтожено более 2 тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии.
Опубликовано: Елена Калиновская
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