Военкоры издания «Русская весна» сообщили информацию о том, что сегодня происходит в Балаклее

Сегодня утром в военные корреспонденты издания "Русская весна" сообщили, что в боях за Балаклею Вооруженные силы России уничтожили группу украинского спецназа "Сокол".Журналисты сообщают, что Вооруженные силы Украины несут огромные потери, а волонтеры массово призывают сдавать кровь для военных, наступающих под Балаклеей.

Стало известно, что танки ВСУ попытались прорваться к городу Купянск, но были остановлены подразделениями Росгвардии. Наступление продолжилось в обход: ВСУ взяли под контроль часть дороги между Балаклеей и Купянском, заняв населенный пункт Волхов Яр.

Официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Коношенков сообщил, что за трое суток уничтожено более 2 тысяч украинских и иностранных боевиков, а также свыше 100 единиц бронетехники и артиллерии.