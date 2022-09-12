Sabah: в результате перестрелки в торговом центре в Стамбуле пострадали шесть человек

В торговом центре в Сарыере по неустановленным причинам произошла перестрелка между двумя группами людей.

Турецкий еженедельник Sabah сообщил о вооруженном конфликте, который произошел в торговом центре Стамбула. В результате перестрелки пострадали шесть человек, в том числе граждане Ирана и Азербайджана.

"В торговом центре в Сарыере произошла ссора между двумя группами людей, которая в скором времени переросла в перестрелку. Раненым оказана необходимая медицинская помощь", — пишет газета.

Полиция Стамбула сообщает о 12 пулях, выпущенных в ходе конфликта. В перестрелке пострадали граждане Азербайджана и Ирана. При этом последние в стрельбе не участвовали, а оказались случайными жертвами инцидента.