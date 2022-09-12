Глава Бундесбанка ожидает в Германии рекордную за 70 лет инфляцию

Глава Бундесбанка Йоахим Нагель в воскресенье, 11 сентября на радио Deutschlandfunk заявил, что в декабре 2022 года Германия будет бороться с рекордной инфляцией, которая, вероятно, превысит 10%. Это будет означать самый высокий темп роста цен за 70 лет.

"Если картина инфляции останется прежней, необходимо предпринять дальнейшие четкие шаги", — сказал он, предполагая необходимость дальнейшего повышения ставок.

Нагель подчеркивает, что Германия должна подготовиться к инфляции, которая станет рекордной с первых послевоенных лет. По его оценкам, этот рекордный показатель должен быть в декабре и может превысить 10 процентов. Такого в Германии не было уже 70 лет.

Инфляция в Германии в августе ускорилась до 8,8% по сравнению с 8,5% в июле, сообщило во вторник Федеральное статистическое управление. Показатели совпали со средними прогнозами экономистов.

Инфляция в Германии обусловлена ​​ценами на продукты питания и энергию, хотя их влияние было частично компенсировано временной государственной помощью. Срок действия этих мер скоро истекает, что позволяет предположить, что рост цен продолжит ускоряться.

По словам главы немецкого Центробанка, в 2023 году рост цен замедлится, но все же составит около 6%.