Опытные дачники рассказали о простом, но эффективном способе посадке лука на зиму
Методику гребешковой посадки озимого лука еще называют китайской, потому что она широко используется фермерами в Поднебесной.
Для посева лука таким способом нужно, чтобы диаметр севка был примерно 0,5 см. При этом лук не должен быть пророщен.
Перед посадкой нужно замочить севок в марганцовке и соляном растворе.
Оптимальное время для посадки - за пару недель до прихода постоянных заморозков, чтобы лук успел укорениться, но при этом не выпустил стрелки.
На грядках по всей длине нужно сделать гребешки высотой 20-25 см, сажать на глубине 5-7 см.
После посадки гребешки можно мульчировать - сухой травой, опавшими листьями или чем-то другим.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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