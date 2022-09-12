Опытные дачники рассказали о простом, но эффективном способе посадке лука на зиму

Методику гребешковой посадки озимого лука еще называют китайской, потому что она широко используется фермерами в Поднебесной.

Для посева лука таким способом нужно, чтобы диаметр севка был примерно 0,5 см. При этом лук не должен быть пророщен.

Перед посадкой нужно замочить севок в марганцовке и соляном растворе.

Оптимальное время для посадки - за пару недель до прихода постоянных заморозков, чтобы лук успел укорениться, но при этом не выпустил стрелки.

На грядках по всей длине нужно сделать гребешки высотой 20-25 см, сажать на глубине 5-7 см.

После посадки гребешки можно мульчировать - сухой травой, опавшими листьями или чем-то другим.