В Нижней Саксонии эпидемия птичьего гриппа поразила колонию аистов

Эпидемия птичьего гриппа, продолжавшаяся все лето, значительно ухудшила успех размножения молодых аистов в северо-западной части Нижней Саксонии.

В этом году значительно меньше аистов направилось на юг к своим зимним квартирам за последние несколько недель, сказал глава станции по уходу за аистами Wesermarsch в Берне Удо Хильферс. До сих пор нет полных данных о распространенности птичьего гриппа среди популяции аистов. Однако, по словам Хильферса, менее трети молодых животных, рожденных в Везермарше, смогли пережить вирус. Ежегодно в регионе размножается более 200 пар.

«Это была катастрофа среднего масштаба», — сказал Хилферс. В этом году необычно то, что после суровой зимней волны вирус свирепствует в северной Германии и в летние месяцы.

Птичий грипп был там все лето, и на этот раз он поразил аистов. Между побережьем Северного моря и Дюммером многие аисты заболели и умерли от этого вируса. По мнению экспертов, птичий грипп также привел к большим потерям в колониях морских птиц на побережье этим летом.

«В этом году многие из аистов вернулись и искали новые места размножения. Это было очень позитивно», — сказал Хилферс. «Хорошая кормовая база, и то, что летом сырость или холод не мешали выведению потомства, сказалось благоприятно. Но потом птичий грипп подкосил и молодых, и родительских животных. Раньше такой проблемы не было», — рассказал эксперт.