Нечаев: Германия перешла красную черту при поставках оружия Киеву

Российский посол в Германии Сергей Нечаев уверен, что Берлин пересёк красную черту в отношениях с Москвой, поставляя оружие Украине.

12 сентября посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что в Кремле считают, что Берлин пересёк негласную красную черту, отправляя Киеву современные летальные вооружения по прямой указке НАТО.

Нечаев отметил, что некогда Германия были ответственна на геноцид советского и других народов, ввиду чего не имеет права поддерживать режим Владимира Зеленского, который охарактеризовали в Москве как нацистский.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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