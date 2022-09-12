Российский посол в Германии Сергей Нечаев уверен, что Берлин пересёк красную черту в отношениях с Москвой, поставляя оружие Украине.

12 сентября посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил, что в Кремле считают, что Берлин пересёк негласную красную черту, отправляя Киеву современные летальные вооружения по прямой указке НАТО.

Нечаев отметил, что некогда Германия были ответственна на геноцид советского и других народов, ввиду чего не имеет права поддерживать режим Владимира Зеленского, который охарактеризовали в Москве как нацистский.