Спецслужбами Украины по обвинению в госизмене задержан экс-главы СБУ по Харьковской области

Бывший глава СБУ по Харьковской области Роман Дудин задержан по подозрению в госизмене, сообщает "Интерфакс-Украина".

Дудин возглавлял управление СБУ в Харьковской области с марта 2020 года. Еще до начала российской военной спецоперации он уверял, что регион охраняется, а СБУ внимательно следит за ситуацией на границе.

Он был уволен с должности президентом Украины Владимиром Зеленским в конце мая за халатное отношение к своим обязанностям. Зеленский заявил тогда, что бывший глава СБУ "с первых дней не занимался защитой региона, а думал только о себе".

Как сообщают СМИ, Дудин был задержан спецслужбами по обвинению в государственной измене в одной из областей на западе Украины. Больше никаких подробностей не сообщается, о них будет объявлено в понедельник, 12 сентября.

В июле Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. По словам украинского лидера, в стране находится на рассмотрении несколько сотен дел о государственной измене, а более 60 представителей закона остались на оккупированной территории и действовали против интересов Киева.