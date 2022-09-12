Спецслужбами Украины по обвинению в госизмене задержан экс-главы СБУ по Харьковской области
Бывший глава СБУ по Харьковской области Роман Дудин задержан по подозрению в госизмене, сообщает "Интерфакс-Украина".
Дудин возглавлял управление СБУ в Харьковской области с марта 2020 года. Еще до начала российской военной спецоперации он уверял, что регион охраняется, а СБУ внимательно следит за ситуацией на границе.
Он был уволен с должности президентом Украины Владимиром Зеленским в конце мая за халатное отношение к своим обязанностям. Зеленский заявил тогда, что бывший глава СБУ "с первых дней не занимался защитой региона, а думал только о себе".
Как сообщают СМИ, Дудин был задержан спецслужбами по обвинению в государственной измене в одной из областей на западе Украины. Больше никаких подробностей не сообщается, о них будет объявлено в понедельник, 12 сентября.
В июле Зеленский уволил главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. По словам украинского лидера, в стране находится на рассмотрении несколько сотен дел о государственной измене, а более 60 представителей закона остались на оккупированной территории и действовали против интересов Киева.
Опубликовано: Николай Скира
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