Долина рассказала, чем грешат молодые звёзды сцены
Известная российская певица Лариса Долина назвала главный грех своих юных коллег по сцене.
Популярная отечественная исполнительница Лариса Долина, известная своими непростыми взаимоотношениями с молодыми коллегами, в одном из последних своих интервью представителям СМИ поведала об основных ошибках начинающих талантов.
После концерта, приуроченного к 85-летию со дня рождения легендарного российского певца Иосифа Кобзона, артистка назвала главный недостаток, которым грешат юные музыканты. Об этом сообщает "Пятый канал".
Именитая исполнительница сообщила: "Я уже говорила об этом. Самый большой грех - это плохое отношение к своему родному языку".
Долина обратила внимание на то, что речь идет о качестве стихов, дикции и артикуляции. Певица убеждена, что из-за игнорирования многими артистами этих вещей часто смысл композиции тяжело разобрать.
Опубликовано: Наталья Гончарова
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Вучич: жители Сербии против вступления в ЕС из-за двойных стандартов Запада
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Церемония прощания с Елизаветой II началась в Эдинбурге
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка