Долина рассказала, чем грешат молодые звёзды сцены

Известная российская певица Лариса Долина назвала главный грех своих юных коллег по сцене.

Популярная отечественная исполнительница Лариса Долина, известная своими непростыми взаимоотношениями с молодыми коллегами, в одном из последних своих интервью представителям СМИ поведала об основных ошибках начинающих талантов.

После концерта, приуроченного к 85-летию со дня рождения легендарного российского певца Иосифа Кобзона, артистка назвала главный недостаток, которым грешат юные музыканты. Об этом сообщает "Пятый канал".

Именитая исполнительница сообщила: "Я уже говорила об этом. Самый большой грех - это плохое отношение к своему родному языку".

Долина обратила внимание на то, что речь идет о качестве стихов, дикции и артикуляции. Певица убеждена, что из-за игнорирования многими артистами этих вещей часто смысл композиции тяжело разобрать.