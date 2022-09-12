Коллапс на железной дороге и стони обесточенных районов, таковы итоги «темной ночи» на Украине

В Харьковской области после блэкаута поезда стали прибывать с задержкой, а электрички были отменены.

Переброска подкрепления на восточный фронт к изюмско-балаклейскому направлению вынудило ВС России нанести удары по объектам критической инфраструктуры. Были повреждены ряд ТЭС.

Электроснабжение домашних хозяйств на Харьковщине постепенно восстанавливается, на других направлениях проблемы пока не устранены.

«Обесточенными остаются 135 населенных пунктов в Сумской области», — сообщает глава ОВА Живицкий.

В Полтавской и Сумской областях тоже наблюдаются перебои с электроснабжением.