Астролог Егорова утверждает, что Прилучного и Брутян скоро разведутся
Астролог Елена Егорова, рассмотрев натальные карты актёров Павла Прилучного и Зепюр Брутян, утверждает, что знаменитости не будут долго вместе.
Астролог Елена Егорова, изучив натальные карты звёзд экрана Павла Прилучного и Зепюр Брутян, которые только недавно поженились, утверждает, что у пары нет будущего.
Эксперт сообщила изданию "dni.ru": "У них есть некая схожесть в характерах и проявлении себя. Оба очень коммуникабельны, творческие натуры, соревновательны и азартны".
По словам Егоровой, на этом совместимость знаменитостей заканчивается. Астролог убеждена, что жена Прилучного никогда не будет "для него центром Вселенной".
Специалист заявляет: "После того как пройдет свадебная эйфория и начнутся обычные будни, другие интересы Павла выйдут на первый план. Больше всего в жизни Павла волнуют вопросы самореализации, творческого проявления и получения удовольствий".
Для Прилучного главное - "дух наслаждения". Об этом свидетельствует и его отношение к алкоголю.
Егорова подытожила: "Гиперчувствительность при образе брутального парня усугубляет ситуацию с алкоголем. Легкое волнение или стресс Павел предпочтет сгладить в баре с друзьями".
Вряд ли Брутян будет терпеть подобное.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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