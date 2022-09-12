Астролог Егорова утверждает, что Прилучного и Брутян скоро разведутся

Астролог Елена Егорова, рассмотрев натальные карты актёров Павла Прилучного и Зепюр Брутян, утверждает, что знаменитости не будут долго вместе.

Астролог Елена Егорова, изучив натальные карты звёзд экрана Павла Прилучного и Зепюр Брутян, которые только недавно поженились, утверждает, что у пары нет будущего.

Эксперт сообщила изданию "dni.ru": "У них есть некая схожесть в характерах и проявлении себя. Оба очень коммуникабельны, творческие натуры, соревновательны и азартны".

По словам Егоровой, на этом совместимость знаменитостей заканчивается. Астролог убеждена, что жена Прилучного никогда не будет "для него центром Вселенной".

Специалист заявляет: "После того как пройдет свадебная эйфория и начнутся обычные будни, другие интересы Павла выйдут на первый план. Больше всего в жизни Павла волнуют вопросы самореализации, творческого проявления и получения удовольствий".

Для Прилучного главное - "дух наслаждения". Об этом свидетельствует и его отношение к алкоголю.

Егорова подытожила: "Гиперчувствительность при образе брутального парня усугубляет ситуацию с алкоголем. Легкое волнение или стресс Павел предпочтет сгладить в баре с друзьями".

Вряд ли Брутян будет терпеть подобное.