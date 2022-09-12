Осень на даче: эксперты рассказали, что посеять в сентябре, чтобы собрать большой урожай в будущем

Приход осени не повод для завершения дачного сезона. В сентябре-октябре для многих культур посадочный сезон только начинается.

Под зиму нужно сеять лишь холодостойкие культуры, которые способны легко перенести внезапные заморозки.

Лук и чеснок

Посадка этих овощей на зиму широко распространена, и у данной технологии есть свои плюсы. Активность вредителей падает, сорняки уже не растут, и озимые лук и чеснок всходят намного раньше яровых.

Оптимальное время для их посадки вторая половина сентября - первая половина октября. Луковицы высаживают в бороздки, заглубляя на 2 см. После посадки грядки нужно мульчировать - это позволит уменьшить испарение влаги и спасти растения от резкого перепада температуры.

Цветы

Осенью наступает лучшее время для посадки луковичных цветов - тюльпанов, нарциссов, подснежников, ирисов. То же самое можно сказать и о многолетниках: в сентябре-октябре можно сажать колокольчики, лилии, пионы.

Зелень

Для осенней посадки отлично подходит и зелень. На зиму можно высадить кресс-салат, салат-латук, рукколу, листовую горчицу и шпинат. Обычно их сажают в первой половине сентября, и за месяц они достаточно вырастают, чтобы их можно было употреблять в пищу.

Зелень не боится ночных перепадов температур, и набирать силу может даже при небольших заморозках. В морозы грядки с зеленью можно накрыть на ночь пленкой, это также позволит ускорить их созревание.

Деревья и кустарники

Традиционно плодовые деревья и кустарники сажают осенью. Лучшее время для этого конец октября - начало ноября.

Озимый картофель

Не все знают, что картофель тоже можно сажать осенью, но нужно использовать подходящие сорта. Замульчированные клубни обычно легко переживают зиму, а урожай можно получить уже в конце мая - начале июня.