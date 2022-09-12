Медведев потребовал от Зеленского безоговорочной капитуляции Украины
Экс-президент РФ Медведев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленского.
Бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев написал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В своем официальном телеграм-канале Медведев написал, что нынешние требования России у Украине просто смешные.
По словам Медведева, в дальнейшем требования станут куда более жесткими - вплоть до полной капитуляции Украины.
"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - говорится в сообщении.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Гладков: при обстреле белгородского села Логачевка погиб один человек
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Вучич: жители Сербии против вступления в ЕС из-за двойных стандартов Запада
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка