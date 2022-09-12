Медведев потребовал от Зеленского безоговорочной капитуляции Украины

Экс-президент РФ Медведев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленского.

Бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев написал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В своем официальном телеграм-канале Медведев написал, что нынешние требования России у Украине просто смешные.

По словам Медведева, в дальнейшем требования станут куда более жесткими - вплоть до полной капитуляции Украины.

"Некто Зеленский сказал, что он не будет вести диалог с теми, кто выдвигает ультиматумы. Нынешние «ультиматумы» – детская разминка перед требованиями будущего. И он их знает: тотальная капитуляция киевского режима на условиях России", - говорится в сообщении.