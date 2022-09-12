Кадыров сообщил о готовившихся сюрпризах для Украины

Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов снова на передовой во главе чеченских войск.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, где анонсировал наступление российских военных по всей линии фронта. Также Кадыров сообщил о том, что герой России, депутат Государственной думы Российской Федерации Адам Делимханов вернулся в зону боевых действий и обещает освободить Украину от нацистских захватчиков.

Чеченский лидер призывает всех набраться терпения и ожидать хороших новостей с линии фронта,так как  Делимханов просто так ничего не говорит-сообщается в Telegram-канале. 

Опубликовано: Елена Калиновская

 

 













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