Кадыров сообщил о готовившихся сюрпризах для Украины
Рамзан Кадыров сообщил, что депутат Госдумы РФ Адам Делимханов снова на передовой во главе чеченских войск.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео, где анонсировал наступление российских военных по всей линии фронта. Также Кадыров сообщил о том, что герой России, депутат Государственной думы Российской Федерации Адам Делимханов вернулся в зону боевых действий и обещает освободить Украину от нацистских захватчиков.
Чеченский лидер призывает всех набраться терпения и ожидать хороших новостей с линии фронта,так как Делимханов просто так ничего не говорит-сообщается в Telegram-канале.
Опубликовано: Елена Калиновская
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