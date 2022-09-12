Запланированная в ФРГ легализация каннабиса нарушает законодательство ЕС

Планируемая коалицией легализация каннабиса нарушает законодательство ЕС, говорится в исследовании научной службы Бундестага.

В анализе по политике в области здравоохранения эксперты в Бундестаге называют европейские договоры, с которыми связана Германия и которые стоят на пути легализации.

В коалиционном соглашении говорится о «контролируемой продаже каннабиса взрослым в развлекательных целях в лицензированных магазинах». В настоящее время идет подготовка к началу законодательного процесса. Федеральный уполномоченный по наркотикам Буркхард Блинерт объявил о рассмотрении законопроекта к концу этого или в начале следующего года.

По данным научной службы, так называемое рамочное решение ЕС от 2004 года предусматривает, что каждое государство-член должно ввести уголовную ответственность за изготовление, предложение, продажу, поставку, импорт и экспорт наркотиков, если эти умышленные действия были совершены без соответствующего разрешения. Кроме того, умышленное, несанкционированное выращивание растений каннабиса влечет наказание.

То же самое относится к хранению или покупке наркотиков. Согласно конвенции 1971 года, термин «наркотики» также включает каннабис. Государства-члены должны применять к этим правонарушениям «эффективные, соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие уголовные наказания».

Научная служба также ссылается на так называемый Шенгенский протокол. В нем договаривающиеся страны, в том числе Германия, обязались «предотвращать незаконный вывоз наркотиков всех видов.