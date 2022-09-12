Медведев: нынешние ультиматумы России к Киеву являются детской разминкой

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он не будет вести переговоры с Россией.

Бывший российский президент Дмитрий Медведев сообщил, что в недавнем интервью газете CNN Владимир Зеленский заявил о нежелании вести любые переговоры с Россией, поскольку Москве не желает договариваться с администрацией Киева и лишь ставит многочисленные ультиматумы.

По словам Медведева, нынешние ультиматумы России к Украине являются детской разминкой и будут усложнены вплоть да полной капитуляции Киева.