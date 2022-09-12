Агенты ФСБ России инсценировали убийство главы ВГА Новой Каховки Гуры

Представители ФСБ России провели успешную инсценировку убийства Виталия Гуры, который является главой новокаховской временной гражданской администрации.

Лидер ВГА Новой Каховки Виталий Гура вышел на связь, хота ранее считалось, что чиновник был убит в результате теракта, совершённого диверсионно-разведывательной группой вооружённых сил Украины.

По словам Гуры, в начале минувшего августа с ним связались агенты ФСБ России, сообщив ему, что ВСУ готовят на него покушение недалеко от Херсона.

После этого агенты ФСБ успешно инсценировали убийство Виталия Гуры, заставив верить в его смерть правительство Украины, однако глава Новой Каховки остался жив.