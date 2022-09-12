Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание президента Украины Зеленского по поводу возможных переговоров с Россией.
Ранее Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры с теми, кто выдвигает ультиматумы — независимо от того, кто будет их вести (при этом намекнув на возможность смены действующего руководства России).
Эти слова Зеленского прокомментировал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Как отметил заместитель председателя Совета Безопасности, нынешние ультиматумы Россией являются не более чем детской разминкой по сравнению с теми требованиями, которые будут выдвинуты Россией позже. И одно из них — полная капитуляция Киева на условиях Москвы.
Опубликовано: Алексей Гладкий
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Садоводы назвали оптимальные сроки посадки малины осенью
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Гладков: при обстреле белгородского села Логачевка погиб один человек
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка