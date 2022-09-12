Опытные садоводы рассказали, как вырастить абрикос из косточки в средней полосе

Выращенное таким образом плодовое дерево более устойчиво к болезням, климату и менее боится вредителей.

Хорошо, если есть районированные сорта абрикосов - их косточки подойдут к посадке как нельзя лучше. И самое лучшее время приступить к посадке - это осень.

С чего начать? Выбрать солнечное место - желательно, чтобы оно стало постоянным для дерева.

В октябре выкопать неглубокую (на пол-лопаты) яму, внести перегной, полить водой, перемешать грунт и заложить косточку.

Отметить место закладки и дождаться ростка. За будущее лето он поднимется на полметра или выше. В первый год жизни растения с ним ничего не делать - просто поливать.

На второй - укоротить верхушку на 15-20 процентов - чтобы крона была пышной. А на третий уже можно будет собирать урожай. Если все сделано правильно, дерево вырастет высотой около 3 метров.