CNN: разведка США и Британии помогла Украине в контрнаступлении
Издание CNN уведомляет, что представитель Сената США Марк Уорнер призывает Вашингтон оказать Украине прямую военную помощь в контрнаступлении на позиции ВС России.
Утром понедельника сотрудник американского Сената Марк Уорнер публично заявил, что разведчики Соединённых Штатов и Великобритании передают разведданные для вооружённых сил Украины, что помогает украинским солдатам частично добиваться успеха в контрнаступательных действиях на позиции российских военных.
По мнению Уорнера, Вашингтону и Лондону необходимо увеличить объёмы прямой военной помощи Киеву для успешного сопротивления ВСУ российской спецоперации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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