Издание CNN уведомляет, что представитель Сената США Марк Уорнер призывает Вашингтон оказать Украине прямую военную помощь в контрнаступлении на позиции ВС России.

Утром понедельника сотрудник американского Сената Марк Уорнер публично заявил, что разведчики Соединённых Штатов и Великобритании передают разведданные для вооружённых сил Украины, что помогает украинским солдатам частично добиваться успеха в контрнаступательных действиях на позиции российских военных.

По мнению Уорнера, Вашингтону и Лондону необходимо увеличить объёмы прямой военной помощи Киеву для успешного сопротивления ВСУ российской спецоперации.