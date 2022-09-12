ФСБ РФ инсценировала «убийство» замглавы Новой Каховки Виталия Гуры

Замглавы Новой Каховки Виталий Гура , который считался погибшим, жив благодаря подготовленной ФСБ России операции.

В понедельник, 12 сентября 2022 года, заместитель главы военно-гражданской администрации Новой Каховки Виталий Гура в своём интервью для «Первого канала» прокомментировал своё «убийство», якобы произошедшее 6 августа этого года.

Гура сообщил, что сотрудники российских спецслужб смогли вовремя установить, что СБУ планируют совершить покушение на его жизнь, поэтому ФСБ России инсценировали убийство чиновника, чтобы нарушить планы киевского режима и спасти жизнь Виталию Гуре.