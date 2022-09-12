Бритни Спирс пожелала своим маме и папе гореть в аду и заявила о завершении карьеры

По словам певицы, на такой шаг ее вынудила пойти нанесенная родителями психологическая травма.

Бритни Спирс вновь обрушилась на своих родителей в соцсетях. Как напоминает КП, певица долгие годы находилась под опекой отца из-за того, что ее признали не вполне дееспособной. Однако при этом она давала концерты, которые приносили огромную прибыль.

Спирс доставалась лишь небольшую часть от ее гонораров, к тому же она жила по правилам, которые установили родители, и чувствовала себя «деморализованной». Опеку над звездой по решению суда сняли в ноябре прошлого года, однако Бритни до сих пор не может успокоиться.

Она опубликовала пост, где написала, что никогда "не забудет свою боль".

"Прошло 10 месяцев с момента, как опека закончилась… Не пожелаю такой боли никому. Невероятно тяжело принять факт, что моя семья все это со мной проделала. Что касается выбросивших меня папы и мамы, которые прятали от меня кофе, чтобы я не проснулась от чувства, что я мертвая, от собственного страха... Я скажу громко и гордо: молюсь, чтобы оба вы горели в аду!", - написала Бритни.

В дополнение к тексту Спирс оставила аудиозапись, в которой рассказала, как ей регулярно проводили процедуру МРТ, не поясняя, зачем она нужна. В результате Бритни заподозрила, что у нее рак: "Я была в смятении. Но это было неправдой. Все в порядке. Я жива. Вывод - а это трудно признать - они были просто плохими людьми".

У певицы также не складываются отношения и с сыновьями - 16-летним Шоном и 15-летним Джейденом.