Пугачёва без парика вышла на прогулку с детьми в центре Москвы
Алла Пугачёва решила прогуляться со своими наследниками - дочерью Лизой и сыном Гарри. Певица решила не надевать парик, в котором её привыкли видеть соотечественники, а показала свои настоящие волосы.
Известная исполнительница Алла Пугачева, вернувшись из полугодового путешествия, решила прогуляться со своими с детьми по центру столицы. Звезда сцены для выхода выбрала непривычный образ, отказавшись от парика.
Знаменитость привыкли видеть с пышной укладкой, шиньонами. Но иногда Алле Борисовне надоедает такая причёска и она выходит в свет со своей естественной шевелюрой.
Артистка отправилась на прогулку без парика, продемонстрировав свои натуральные волосы. Примадонна сделала укладку, "отутюжив" локоны.
Комментаторы не заставили себя долго ждать:
"Кончики посеклись? Прилизанная гладкость". "А куда паричок любименький девался? "Волосы исчезли?" "Кончики какие-то куцые, подстричь надо!"
Певица не стала отвечать на выпады недоброжелателей.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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