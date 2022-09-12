Пугачёва без парика вышла на прогулку с детьми в центре Москвы

Алла Пугачёва решила прогуляться со своими наследниками - дочерью Лизой и сыном Гарри. Певица решила не надевать парик, в котором её привыкли видеть соотечественники, а показала свои настоящие волосы.

Известная исполнительница Алла Пугачева, вернувшись из полугодового путешествия, решила прогуляться со своими с детьми по центру столицы. Звезда сцены для выхода выбрала непривычный образ, отказавшись от парика.

Знаменитость привыкли видеть с пышной укладкой, шиньонами. Но иногда Алле Борисовне надоедает такая причёска и она выходит в свет со своей естественной шевелюрой.

Артистка отправилась на прогулку без парика, продемонстрировав свои натуральные волосы. Примадонна сделала укладку, "отутюжив" локоны.

Комментаторы не заставили себя долго ждать:

"Кончики посеклись? Прилизанная гладкость". "А куда паричок любименький девался? "Волосы исчезли?" "Кончики какие-то куцые, подстричь надо!"

Певица не стала отвечать на выпады недоброжелателей.