Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим ждёт тотальная капитуляция на условиях РФ.

12 сентября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет вести переговоры со стороной, выдвигающей ультиматумы.

Медведев заявил, что «ультиматумы», которые российского правительство в настоящее время ставит перед киевским режимом лишь «детская разминка» перед тем, что ждёт Зеленского и его союзников после полной капитуляции Украины.