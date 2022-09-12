Медведев предрёк Украине тотальную капитуляцию на условиях России
Экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим ждёт тотальная капитуляция на условиях РФ.
12 сентября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не будет вести переговоры со стороной, выдвигающей ультиматумы.
Медведев заявил, что «ультиматумы», которые российского правительство в настоящее время ставит перед киевским режимом лишь «детская разминка» перед тем, что ждёт Зеленского и его союзников после полной капитуляции Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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