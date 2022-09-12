Лукашенко: Беларуси требуется «виртуозная логистика» для получения прибыли

Александр Лукашенко утверждает, что для получения хорошей прибыли от экспорта товаров Беларуси необходима виртуозная логистика.

12 сентября Александр Лукашенко заслушал транспортный доклад от представителей Минтранса Беларуси, после которого публично заявил, что стране нужна поистине виртуозная логистика, если Минск действительно хочет иметь достойную прибыль от экспорта товаров и услуг за рубеж.

Также Александр Лукашенко выразил уверенность, что чиновникам из Министерства транспорта Беларуси предстоит разработать схему ввоза качественных комплектующих в страну по приемлемым ценам.