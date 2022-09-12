Пенкин рассказал, как Михалков унизил его отца на съёмках картины Анна

Певец Сергей Пенкин вспомнил о том, как именитый режиссёр Никита Михалков позволил себе унизить его отца на съёмках фильма "Анна".

Известный исполнитель, композитор и актер Сергей Пенкин поведал, как режиссер Никита Михалков унизил его родителя на съемках экспериментальной картины под названием "Анна".

Режиссёр пригласил Пенкина на съемки в те времена, когда тот трудился дворником. Кинодеятель решил организовать массовку в кафе на день рождения исполнителя, где были родители Пенкина, швырнув в отца артиста букет цветов.

В рамках Ютуб-шоу "Осторожно: Собчак" артист рассказал: "И то, что я увидел в результате, это был конечно кошмар. Мои родители фронтовики, и кинуть так в лицо цветы - я считаю, недостойно".

Певец убеждён, что Михалков для достижения цели использует все средства. Пенкин уверен, что личность, постоянно говорящая о высоком и хорошем, не может позволить себе совершать подобные поступки.