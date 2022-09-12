Принц Уильям с супругой стали миллиардерами после смерти Елизаветы II

Наследниц британского престола принц Уильям вместе с супругой стали миллиардерами смерти её Величества Елизаветы Второй.

12 сентября британский таблоид Daily Star сообщил, что старший сын правящего британского монарха Карла III принц Уэльский Уильям вместе со своей супругой принцессой Кэтрин стали миллиардерами.

Отмечается, что после смерти королевы Елизаветы II, Уильям и Кейт получили не только титулы герцога и герцогини Корнуэльских и Кембриджских, но и большое количество земель, лесов рек и активов, которые оцениваются в 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.