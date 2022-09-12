Армия Украины обстреляла Антоновский мост из РСЗО HIMARS
12 сентября ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост на подходе к Херсону, сделав несколько новых отверстий в переправном сооружении.
В понедельник замглавы временной гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост, выпустив по нему ракеты из РСЗО HIMARS производства Соединённых Штатов.
По словам Стремоусова, российские системы противовоздушной обороны перехватили лишь часть украинских ракет, выпущенных по мосту, однако не менее трёх снарядов ВСУ достигли своей цели.
Кирилл Стремоусов подчёркивает, что Антоновский мост продолжает находиться в исправном состоянии, просто в нём появилось несколько новых дырок, которые вскоре будут заделаны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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