Эксперты рассказали о радикальном способе избавления от крота при помощи чистотела
Изгнать этого надоедливого вредителя можно экологически чистыми и эффективными способами, которые доступны каждому.
Кроты, которые роют норы на огороде, способствуют тому, что растения усыхают, так как их корни зависают в воздухе. Они также поедают дождевых червей, которые улучшают и удобряют структуру почвы.
Избавиться от кротов можно с помощью капканов. Для этого нужно найти свежие норки, холмики, раскопать и поставить в их вход капкан.
Еще один вариант - отпугнуть грызуна. Это можно сделать с помощью закладки в ходы смоченные керосином или аммиаком тряпки.
Такие способы работают, но при этом негативно влияют и на других обитателей почвы - например, дождевых червей или полезные микроорганизмы, потому их применение экологически не оправдано.
Куда надежнее и безопаснее использовать свойства чистотела, которого так боятся кроты.
Для борьбы с этими животными нужно мелко порубить чистотел вместе с корнями, раскопать норы крота и заложить в них эту массу. Результат не заставит долго ждать - кроты быстро покинут участок.
А для огорода такая трава станет еще и отличным органическим удобрением.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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