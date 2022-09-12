Эксперты рассказали о радикальном способе избавления от крота при помощи чистотела

Изгнать этого надоедливого вредителя можно экологически чистыми и эффективными способами, которые доступны каждому.

Кроты, которые роют норы на огороде, способствуют тому, что растения усыхают, так как их корни зависают в воздухе. Они также поедают дождевых червей, которые улучшают и удобряют структуру почвы.

Избавиться от кротов можно с помощью капканов. Для этого нужно найти свежие норки, холмики, раскопать и поставить в их вход капкан.

Еще один вариант - отпугнуть грызуна. Это можно сделать с помощью закладки в ходы смоченные керосином или аммиаком тряпки.

Такие способы работают, но при этом негативно влияют и на других обитателей почвы - например, дождевых червей или полезные микроорганизмы, потому их применение экологически не оправдано.

Куда надежнее и безопаснее использовать свойства чистотела, которого так боятся кроты.

Для борьбы с этими животными нужно мелко порубить чистотел вместе с корнями, раскопать норы крота и заложить в них эту массу. Результат не заставит долго ждать - кроты быстро покинут участок.

А для огорода такая трава станет еще и отличным органическим удобрением.