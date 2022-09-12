Во время перевозки тела королевы из замка Балморал в Эдинбург с катафалка исчез логотип похоронной компании

В 13:05 катафалк с телом Елизаветы II находился в Абердине, с обеих сторон экипажа были видны сквозь стекла логотипы компании William Purves, которые были размещены еще при выезде из Балморала в 10:00.

Однако в 15:15 по прибытии в Данди этого логотипа на катафалке не оказалось. Известно, что на пути из Абердина в Данди катафалк останавливался для заправки. На данный момент сайт похоронного бюро обрушен.

Несмотря на происшествие представители похоронного бюро (основанного краснодеревщиком Уильямом Первсом еще при королеве Виктории) уже заявили, что гроб с телом властительницы прибудет в Лондон, как и запланировано, во вторник.