Во время перевозки тела королевы из замка Балморал в Эдинбург с катафалка исчез логотип похоронной компании
В 13:05 катафалк с телом Елизаветы II находился в Абердине, с обеих сторон экипажа были видны сквозь стекла логотипы компании William Purves, которые были размещены еще при выезде из Балморала в 10:00.
Однако в 15:15 по прибытии в Данди этого логотипа на катафалке не оказалось. Известно, что на пути из Абердина в Данди катафалк останавливался для заправки. На данный момент сайт похоронного бюро обрушен.
Несмотря на происшествие представители похоронного бюро (основанного краснодеревщиком Уильямом Первсом еще при королеве Виктории) уже заявили, что гроб с телом властительницы прибудет в Лондон, как и запланировано, во вторник.
Опубликовано: Сергей Крамич
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