Медведев: Москва потребует тотальной капитуляции Киева на переговорах
Экс-президент России Дмитрий Медведев рассказал, какие условия Москва выдвинет Киеву на новых переговорах с Украиной.
12 сентября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на выпад Владимира Зеленского, который накануне сообщил, что не станет возобновлять переговоры с Москвой, поскольку она выставляет Киеву всё новые требования.
По словам Медведева, нынешняя переговорная позиция России является просто разминкой, поскольку из-за нежелания Украины возобновлять мирный диалог с РФ Москва намерена потребовать тотальной капитуляции Киева в случае, если российско-украинские переговоры будут возобновлены в будущем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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