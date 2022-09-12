Медведев: Москва потребует тотальной капитуляции Киева на переговорах

Экс-президент России Дмитрий Медведев рассказал, какие условия Москва выдвинет Киеву на новых переговорах с Украиной.

12 сентября зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на выпад Владимира Зеленского, который накануне сообщил, что не станет возобновлять переговоры с Москвой, поскольку она выставляет Киеву всё новые требования.

По словам Медведева, нынешняя переговорная позиция России является просто разминкой, поскольку из-за нежелания Украины возобновлять мирный диалог с РФ Москва намерена потребовать тотальной капитуляции Киева в случае, если российско-украинские переговоры будут возобновлены в будущем.