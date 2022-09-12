ООН обеспокоена возобновлением добычи ископаемого топлива в Европе

12 сентября заместитель комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф осудила возобновление добычи ископаемого топлива в европейских странах.

Днём понедельника представитель ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф публично заявила, что некоторые государства Европы начали вновь добывать ископаемые источники энергии вопреки новой политике Евросоюза о постепенном переходе стран-участниц организации на зелёную энергетику.

По словам Нады Аль-Нашиф, в ООН понимают, почему страны Евросоюза вернулись к старому типу энергии, однако данное решение должно носить временный характер.