ООН обеспокоена возобновлением добычи ископаемого топлива в Европе
12 сентября заместитель комиссара ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф осудила возобновление добычи ископаемого топлива в европейских странах.
Днём понедельника представитель ООН по правам человека Нада Аль-Нашиф публично заявила, что некоторые государства Европы начали вновь добывать ископаемые источники энергии вопреки новой политике Евросоюза о постепенном переходе стран-участниц организации на зелёную энергетику.
По словам Нады Аль-Нашиф, в ООН понимают, почему страны Евросоюза вернулись к старому типу энергии, однако данное решение должно носить временный характер.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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