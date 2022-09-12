Лолита Милявская выругалась в ответ на решение ЕС ограничить выдачу виз россиянам
Певица призналась, что плакать не станет, ей это решение безразлично. Кроме того, она привыкла к запретам и их отменам.
Лолита Милявская высказала свое мнение относительно решения ЕС по аннулированию упрощенного визового режима с Россией, сообщает 5-tv.ru.
Издание напомнило, что с 12 сентября приоритетом при выдаче шенгенских виз жителям РФ станут гуманитарные причины, и только в последнюю очередь туристические цели.
Певица призналась, что она по этой причине плакать не станет, и ей это решение безразлично.
"Хотите, я вам честно скажу? Одно слово - насрать. Абсолютно!", - сказала Лолита в интервью КП.
По словам звезды, она все реже соглашается выступать за границей, и виной тому - тяжелые перелеты. Потому решение Евросоюза в отношении выдачи виз жителям России на ее выступлениях не отразятся. К тому же она уже привыкла к запретам и их отменам, потому реагировать не видит смысла.
«Если я на этот бред еще буду реагировать, не буду выглядеть так, как выгляжу в 58 лет. Я именно потому так выгляжу, вот он, секрет моей молодости: просто мне на многое насрать. Это мой девиз», — подытожила певица.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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