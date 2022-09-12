TAC: США превратились в антиутопию из романов Хаксли

Журналист газеты The American Conservative Род Дреер утверждает, что Соединённые Штаты всё больше напоминают антиутопический мир из рассказов Олдоса Хаксли.

В понедельник обозреватель издания The American Conservative Род Дреер сообщил, что считает нынешние США миром из антиутопического романа "О дивный новый мир" писателя Олдоса Хаксли. По мнению Деера, сейчас американское государство превратилось в тоталитарную антиутопию с диктатурой человеконенавистнических ценностей, пропагандирующих наркотики.

Также Род Дреер уверен, что сразу после теракта 11 сентября 2021 года США стали более великой страной, однако позднее Штаты растеряли своё величие.