TAC: США превратились в воплощение антиутопии «О дивный новый мир»

Редактор журнала The American Conservative Род Дреер заявил, что США утратили статус сверхдержавы, превратившись в воплощение антиутопии «О дивный новый мир».

12 сентября американский писатель и журналист Род Дреер в своей колонке для The American Conservative заявил, что Соединённые Штаты уже не воспринимаются мировым сообществом как символ надежды и свободы, после произошедшего 11 сентября 2001 года террористических актов в Нью-Йорке.

Дреер отметил, что СССР воспринимался Западом «Империей Зла в оруэлловском смысле романа „1984“» в то время как в настоящее время США превратились в «хакслианскую версию книги „О дивный новый мир“, тоталитарную антиутопию бесчеловечных удовольствий, порнографии и наркотиков».