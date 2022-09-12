TAC: США превратились в воплощение антиутопии «О дивный новый мир»
Редактор журнала The American Conservative Род Дреер заявил, что США утратили статус сверхдержавы, превратившись в воплощение антиутопии «О дивный новый мир».
12 сентября американский писатель и журналист Род Дреер в своей колонке для The American Conservative заявил, что Соединённые Штаты уже не воспринимаются мировым сообществом как символ надежды и свободы, после произошедшего 11 сентября 2001 года террористических актов в Нью-Йорке.
Дреер отметил, что СССР воспринимался Западом «Империей Зла в оруэлловском смысле романа „1984“» в то время как в настоящее время США превратились в «хакслианскую версию книги „О дивный новый мир“, тоталитарную антиутопию бесчеловечных удовольствий, порнографии и наркотиков».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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