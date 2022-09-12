Русские националисты разгневаны на Путина, после тяжелого поражения в Харьковской области Украины

Брошенные российскими военными бронетранспортеры во время контрнаступательной операции ВСУ в Харьковской области

Брошенные российскими военными бронетранспортеры во время контрнаступательной операции ВСУ в Харьковской области

По сообщению агентства Рейтер опубликованном на портале Yahoo националисты Российской Федерации в ярости требуют от президента Владимира Путина изменить ведение спецоперации в Украине, чтобы была достигнута окончательная победа.

Пока российские войска отступали из различных городов Украины, глава России был занят важным делом он открывал (правда в режиме видеоконференции) самое большое европейское колесо обозрения.

Прокомментировать падение Изюма и других захваченных ранее городов ни Путин, ни его министр обороны Шойгу не сочли нужным. Да и новости на главных государственных каналах о тяжелом поражении на фронте не информируют население.

Опубликовано: Сергей Крамич

 

 













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