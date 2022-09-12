Племянник Рики Мартина опять подал на знаменитого родственника в суд, обвинив его в секс-домогательствах
Инцидент, в котором Санчес обвиняет дядю, произошел давно, потому арест музыканту не грозит.
Племянник певца Рикки Мартина - Деннис Санчес Мартин - опять подал в суд на музыканта, обвинив его в сексуальных домогательствах, сообщает Сплетник.ру со ссылкой на AP News.
Впервые обвинения против знаменитости Санчес (сын сестры Мартина) выдвинул минувшим летом. По словам Денниса, у него был роман с дядей, и по его завершении Рики якобы не смог смириться с этим и стал его преследовать.
Певец в ответ подал встречный иск, потребовав у племянника 20 миллионов долларов компенсации. По словам артиста, обвинения ему нанесли большой материальный ущерб. В результате скандала пострадала репутация исполнителя, он потерял выгодные контракты.
В результате Санчес свой иск отозвал. Почему он опять решил обратиться в суд, неизвестно.
Адвокат Рики Мартина в интервью изданию People предположил, что племянник Рики испугался ответного судебного иска.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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