Песков: Путину доложили о перегруппировке войск России под Харьковом
Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин осведомлён о перегруппировке российских военных на Харьковском направлении.
Днём понедельника пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин находится на непрерывной связи с российскими военноначальниками, командующими действиями ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.
По словам Пескова, также Путин осведомлён о решении Министерства обороны России перегруппировать российские войска, которые ранее находились под Харьковом.
Напомним, что накануне Минобороны РФ сообщило, что группировка войск России отошла из-под Харькова в сторону ДНР для дальнейшей перегруппировки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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