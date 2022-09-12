Песков: Путину доложили о перегруппировке войск России под Харьковом

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин осведомлён о перегруппировке российских военных на Харьковском направлении.

Днём понедельника пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин находится на непрерывной связи с российскими военноначальниками, командующими действиями ВС РФ в ходе спецоперации на Украине.

По словам Пескова, также Путин осведомлён о решении Министерства обороны России перегруппировать российские войска, которые ранее находились под Харьковом.

Напомним, что накануне Минобороны РФ сообщило, что группировка войск России отошла из-под Харькова в сторону ДНР для дальнейшей перегруппировки.