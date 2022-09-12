Российская армия поразила бойцов нацбатальона «Кракен» на Изюмско-Купянском участке

В Минобороны РФ рассказали, что российские солдаты уничтожили до 250 бойцов нацбатальона «Кракен» и двух бригад ВСУ на Изюмско-Купянском участке.

12 сентября российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны РФ сообщил, что в ходе спецоперации в районе городов Изюм и Купянск солдаты армии России уничтожили около 250 бойцов украинской стороны.

Конашенков уточнил, что в результате высокоточного удара были поражены украинский нацбатальон «Кракен», а также 113-й отдельной бригады территориальной обороны и 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» ВСУ, что и стало причиной потерь не только в численности личного состава, но более 20 единиц вооружения противника.