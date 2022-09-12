Эксперты пояснили, насколько оправдано применение йода в саду и огороде

Рецептов обработки растений с применением этого вещества немало, но получают ли культуры реальный эффект от йодной подкормки на самом деле.

Йод, несомненно, важный элемент. Однако, как отмечают эксперты, нет научно доказанных рекомендаций по обработке йодом растений и неких точных критериев нехватки этого вещества у культур.

Специалисты также обращают внимание, что растения не могут употребить йод в органической форме, он может потребляться лишь в виде раствора йодида.

Спиртовую форму йода (раствор из аптеки) растение также не способно усвоить. Кроме того, попадая в почву, йод начинает соединяться с органическими веществами и нарушает функционирование микроорганизмов.

Составы растворов варьируются от 1 стакана до 1 чайной ложки йода на ведро воды. Если первый вариант небезопасен для самих растений, то второй - по сути, бесполезный.

Кроме того, во втором случае не происходит соединения с органикой.

Если уж очень хочется "накормить" культуры йодом, надо использовать раствор люголя: (100 грамм этого препарата содержит 1 грамм йода, 2 грамма калия йодида). Калий йодид может потребляться растением, и быть им усвоено.

Для приготовления правильного состава нужно 1 чайную ложку люголя развести в ведре воды, и обработать растения.