Песков: по итогам выборов можно судить о высокой поддержке россиян спецоперации на Украине

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что выборы показали высокий уровень поддержки россиян проведения спецоперации на Украине и защите населения Донбасса

12 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что нынешняя избирательная кампания показала уровень высокой поддержки россиян вокруг решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Отмечается, что на выборах в региональные парламенты, а также в целом по итогам кампаний на всех уровнях партия "Единая Россия" одержала победу.

Российские СМИ уточняют, что выборы глав регионов в России прошли с 9 по11 сентября в них могли принять участие 44 миллиона россиян из 82 регионов. В этом году на избирательных участках работали более 50 тысяч общественных наблюдателей.