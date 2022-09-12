Песков: по итогам выборов можно судить о высокой поддержке россиян спецоперации на Украине
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что выборы показали высокий уровень поддержки россиян проведения спецоперации на Украине и защите населения Донбасса
12 сентября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам о том, что нынешняя избирательная кампания показала уровень высокой поддержки россиян вокруг решения президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. Отмечается, что на выборах в региональные парламенты, а также в целом по итогам кампаний на всех уровнях партия "Единая Россия" одержала победу.
Российские СМИ уточняют, что выборы глав регионов в России прошли с 9 по11 сентября в них могли принять участие 44 миллиона россиян из 82 регионов. В этом году на избирательных участках работали более 50 тысяч общественных наблюдателей.
Опубликовано: Елена Калиновская
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