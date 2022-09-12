Бари Алибасов опять угодил в больницу, ему предстоит операция
Необходимость хирургического вмешательства на позвоночнике связывают с неудачным падением продюсера на лестнице собственного дома.
Бари Алибасов ложится на плановую операцию. Об этом сообщает КП со ссылкой на экс-солиста группы "На-На" Владимира Политова.
Певец пояснил, что продюсеру предстоит "операция на позвоночник". "Это связано в том числе с недавним неудачным падением, а также с более ранними выкрутасами - когда Бари Каримович хотел перепрыгнуть через барабаны", - рассказал артист.
Политов также отметил, что операция не очень сложная, и Алибасова "сразу отпустят буквально с операционного стола".
Издание предположило, что госпитализация продюсера стала последствием одной из нашумевших историй, когда в декабре 2020-го года полиции пришлось выламывать двери в его роскошные апартаменты в Москве.
Бари Алибасов тогда упал с лестницы и вызвал "Скорую", однако врачи внутрь попасть не могли: дверь оказалась запертой, на звонки хозяин не отвечал. У шоумена после этого ЧП обнаружили большую гематому на спине, а также ушибы ног и сотрясение мозга. В тот день Бари Каримович, по данным медиков, был пьян.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Ганчев: вывод ВС РФ из-под Харькова вызван восьмикратным превосходством ВСУ
Iltalehti: МИД Финляндии считает незаконным запрет выдачи виз россиянам
Медведев: контрнаступление ВСУ под Песками обернулось провалом, войска Украины бежали с поля боя
Франция продолжит выдачу виз россиянам, изменив правила оформления заявки
Медведев заявил, что нынешние ультиматумы Кремля — это детская разминка