Бари Алибасов опять угодил в больницу, ему предстоит операция

Необходимость хирургического вмешательства на позвоночнике связывают с неудачным падением продюсера на лестнице собственного дома.

Бари Алибасов ложится на плановую операцию. Об этом сообщает КП со ссылкой на экс-солиста группы "На-На" Владимира Политова.

Певец пояснил, что продюсеру предстоит "операция на позвоночник". "Это связано в том числе с недавним неудачным падением, а также с более ранними выкрутасами - когда Бари Каримович хотел перепрыгнуть через барабаны", - рассказал артист.

Политов также отметил, что операция не очень сложная, и Алибасова "сразу отпустят буквально с операционного стола".

Издание предположило, что госпитализация продюсера стала последствием одной из нашумевших историй, когда в декабре 2020-го года полиции пришлось выламывать двери в его роскошные апартаменты в Москве.

Бари Алибасов тогда упал с лестницы и вызвал "Скорую", однако врачи внутрь попасть не могли: дверь оказалась запертой, на звонки хозяин не отвечал. У шоумена после этого ЧП обнаружили большую гематому на спине, а также ушибы ног и сотрясение мозга. В тот день Бари Каримович, по данным медиков, был пьян.