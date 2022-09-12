Песков: Путин находится на постоянной связи с министром обороны России

Дмитрий Песков уверяет, что Владимир Путин находится в непрерывной связи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Днём 12 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент регулярно созванивается с министром обороны России Сергеем Шойгу, который докладывает Путину об оперативных изменениях на фронте в ходе российской специальной военной операции в Украине.

Также Песков утверждает, что Владимир Путин осведомлён об отводе российских войск с Харьковского направления боевых действий для перегруппировки.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 













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