Песков: Путин находится на постоянной связи с министром обороны России
Дмитрий Песков уверяет, что Владимир Путин находится в непрерывной связи с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.
Днём 12 сентября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский президент регулярно созванивается с министром обороны России Сергеем Шойгу, который докладывает Путину об оперативных изменениях на фронте в ходе российской специальной военной операции в Украине.
Также Песков утверждает, что Владимир Путин осведомлён об отводе российских войск с Харьковского направления боевых действий для перегруппировки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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